WTA18 августа 2024, 11:06 |
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Ига Свентек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
18 августа 2024, 11:06 |
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18 августа состоится матч 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против 3-й сеяной Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 12-я встреча соперниц. На счету Иги 8 побед.
Победительница противостояния выйдет в финал тысячника, где сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Паулы Бадосы.
Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...
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