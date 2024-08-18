Ига Свентек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа состоится матч 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против 3-й сеяной Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 12-я встреча соперниц. На счету Иги 8 побед.

Победительница противостояния выйдет в финал тысячника, где сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Паулы Бадосы.

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...

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