Желание Моуриньо. Фенербахче нацелился на звезду Барселоны

Турецкий «Фенербахче» серьезно интересуется испанским нападающим каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, 21-летний футболист нравится лично главному тренеру клуба Жозе Моуриньо.

Отмечается, что представители стамбульской команды уже провели переговоры с агентом игрока о возможности аренды.

В сезоне 2023/24 Ансу Фати на правах аренды провел 27 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет подписать в «Фенербахче» 2 звезд «Реала».