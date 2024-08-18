Желание Моуриньо. Фенербахче нацелился на звезду Барселоны
Ансу Фати может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Турецкий «Фенербахче» серьезно интересуется испанским нападающим каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, 21-летний футболист нравится лично главному тренеру клуба Жозе Моуриньо.
Отмечается, что представители стамбульской команды уже провели переговоры с агентом игрока о возможности аренды.
В сезоне 2023/24 Ансу Фати на правах аренды провел 27 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет подписать в «Фенербахче» 2 звезд «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В канадском Квебеке состоялось шоу с участием украинского боксера
Денис Мирошниченко – об одном из центральных матчей тура