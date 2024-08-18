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  4. Желание Моуриньо. Фенербахче нацелился на звезду Барселоны
Турция
18 августа 2024, 11:19 |
1244
0

Желание Моуриньо. Фенербахче нацелился на звезду Барселоны

Ансу Фати может продолжить карьеру в чемпионате Турции

18 августа 2024, 11:19 |
1244
0
Желание Моуриньо. Фенербахче нацелился на звезду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Турецкий «Фенербахче» серьезно интересуется испанским нападающим каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, 21-летний футболист нравится лично главному тренеру клуба Жозе Моуриньо.

Отмечается, что представители стамбульской команды уже провели переговоры с агентом игрока о возможности аренды.

В сезоне 2023/24 Ансу Фати на правах аренды провел 27 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет подписать в «Фенербахче» 2 звезд «Реала».

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Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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