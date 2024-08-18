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  4. Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 10:41 |
128
0

Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»

Денис Мирошниченко – об одном из центральных матчей тура

18 августа 2024, 10:41 |
128
0
Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

В центральном поединке третьего тура чемпионата УПЛ футболисты «Карпат» уступили дома киевскому «Динамо» – 1:3.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua защитник «Карпат» Денис Мирошниченко поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии во Львове, рассказал, что помешало хозяевам добиться положительного результата:

– Несмотря на поражение я считаю, что «Карпаты» с каждым матчем прибавляют. Радует, что мы сумели дать бой гранду украинского футбола, с другой стороны, где-то обидно, что при счете 1:2 не использовали свои моменты.

– Соперничество «Карпат» с «Динамо» напоминало катание на качелях.

– Видимо, еще не хватает сил все 90 минут проводить, как говорится, на одном дыхании. Все же, не надо забывать, что «Карпаты» только вышли в элиту, начало сезона, сменился рулевой, появилась большая группа новобранцев, которым нужна адаптация, как и время для полного взаимопонимания всей команде. К тому же, игроки еще находятся не в одинаковых кондициях.

– Одним из новичков «Карпат» стал ты, но для тебя Львов почти родной город.

– У меня – отдельная история. В свое время я провел во Львове шесть сезонов, именно здесь проходило мое становление, как футболиста. Конечно, я очень благодарен за все львовскому клубу. Всегда чувствовал поддержку местных болельщиков. И после возвращения во Львов почувствовал, что отношение ко мне фанов не изменилось. Приятно и это придает сил. Поэтому мне, действительно, времени для адаптации не требовалось, но с другой стороны, следовало доказывать, что я в «Карпатах» чужого места не занимаю. В «Карпатах» нет неприкасаемых.

– Вы не слишком рано забили гол в ворота «Динамо»? Ведь потом пришлось долго обороняться.

– Что сейчас загадывать, имеем то, что имеем. Так уж сложились пазлы. Видимо, нам действительно, не хватало смелости после того, как открыли счет, слишком много позволяли сопернику у своих владений. Не исключаю, что где-то и не повезло, вспоминая гол Пихаленка после рикошета. Хотя то, что гости создали больше угроз – факт. Лучше киевляне пользовались и нашими ошибками, когда вышли вперед и в эпизоде с назначением пенальти на Ярмоленко.

– Как вам действия киевлян в этом матче?

– Мне где-то не корректно давать оценку действиям киевлян. Поэтому лучше буду говорить о «Карпатах». Пропустив во второй раз, ситуация заставляла нас прибавить обороты. При поддержке болельщиков это удалось сделать. На пользу пошли и замены. Еще надо пересмотреть эпизод не тянуло ли падение Очеретько в штрафной площадке на назначение пенальти в ворота гостей, обидно, что не забил с выгодной позиции Стенио. Еще есть над чем работать, но, убежден, что мы действуем все слаженнее.

– Тогда напоследок, о чем вы так живо разговаривали с Ярмоленко сразу после финального свистка?

– Мы давние знакомые, ведь наши пути неоднократно пересекались. Поделились последними новостями, обменялись пожеланиями. Очень хочется, чтобы динамовцы как можно дольше продержались в Лиге чемпионов, а у «Карпат» – свои планы. Надо завоевывать лидирующие позиции на внутренней арене.

Ранее тренер «Карпат» Владислав Лупашко оценил поражение от «Динамо» на своем поле со счетом 1:3.

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