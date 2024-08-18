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  4. Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на турнире в Цинциннати
WTA
18 августа 2024, 10:19 |
798
7

Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на турнире в Цинциннати

Ига встретится с Ариной, Джессика Пегула проведет поединок против Паулы Бадосы

18 августа 2024, 10:19 |
798
7
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Первая ракетка мира Ига Свентек в непростом поединка одолела «нейтралку» Мирру Андрееву в трех сетах.

В полуфинале полька сыграет против 3-й сеяной Арины Соболенко, которая выбила Людмилу Самсонову.

Американка Джессика Пегула справилась с Лейлой Фернандес в трех партиях. Далее представительница США поборется против Паулы Бадосы. Испанка обыграла Анастасию Павлюченкову.

WTA 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Мирра Андреева – 4:6, 6:3, 7:5
Арина Соболенко [3] – Людмила Самсонова [10] – 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес – 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)
Анастасия Павлюченкова – Паула Бадоса – 3:6, 2:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [3]
Джессика Пегула [6] – Паула Бадоса

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WTA Цинциннати Ига Свёнтек Мирра Андреева Арина Соболенко Людмила Самсонова Анастасия Павлюченкова Паула Бадоса Джессика Пегула Лейла Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
кацапки викинуті одним махом в 1/4, це добре
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C.Пеклов
Дружні обійми Ігі з андрюхіною після матчу,мені не сподобалися,це зайве.
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