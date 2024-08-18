Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на турнире в Цинциннати
Ига встретится с Ариной, Джессика Пегула проведет поединок против Паулы Бадосы
В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Первая ракетка мира Ига Свентек в непростом поединка одолела «нейтралку» Мирру Андрееву в трех сетах.
В полуфинале полька сыграет против 3-й сеяной Арины Соболенко, которая выбила Людмилу Самсонову.
Американка Джессика Пегула справилась с Лейлой Фернандес в трех партиях. Далее представительница США поборется против Паулы Бадосы. Испанка обыграла Анастасию Павлюченкову.
WTA 1000 Цинциннати. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Мирра Андреева – 4:6, 6:3, 7:5
Арина Соболенко [3] – Людмила Самсонова [10] – 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес – 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)
Анастасия Павлюченкова – Паула Бадоса – 3:6, 2:6
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [3]
Джессика Пегула [6] – Паула Бадоса
Marks calendar ✍️#CincyTennis pic.twitter.com/F6LqURzug6— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 18, 2024
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