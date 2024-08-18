Помог шокировать чемпиона. Известна оценка Малиновского за игру с Интером
Украинский полузащитник «Дженоа» провел на поле 71 минуту
В субботу, 17 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А между «Дженоа» и миланским «Интером». Игра закончилась с ничейным счетом 2:2.
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Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 71 минуту. Статистический портал WhoScored оценил действия игрока в 6.2 балла из 10 возможных, что делает украинца вторым худшим игроком из стартовой одиннадцатки «Дженоа».
Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Интера» Маркус Тюрам, который оформил дубль и получил оценку 9.4.
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