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  4. Помог шокировать чемпиона. Известна оценка Малиновского за игру с Интером
Италия
18 августа 2024, 10:31 |
568
0

Помог шокировать чемпиона. Известна оценка Малиновского за игру с Интером

Украинский полузащитник «Дженоа» провел на поле 71 минуту

18 августа 2024, 10:31 |
568
0
Помог шокировать чемпиона. Известна оценка Малиновского за игру с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 17 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А между «Дженоа» и миланским «Интером». Игра закончилась с ничейным счетом 2:2.

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Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 71 минуту. Статистический портал WhoScored оценил действия игрока в 6.2 балла из 10 возможных, что делает украинца вторым худшим игроком из стартовой одиннадцатки «Дженоа».

Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Интера» Маркус Тюрам, который оформил дубль и получил оценку 9.4.

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оценки WhoScored Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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