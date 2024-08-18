Больше не Гвардиола. Цыганков выбрал себе нового агента из Украины

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков сменил футбольного агента, сообщает издание Tribuna.com.

По информации источника, теперь интересы 26-летнего футболиста будет представлять агент и бывший владелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук, который неоднократно способствовал переходам украинцев в испанские клубы.

Предыдущим представителем Цыганкова был Пере Гвардиола – родной брат известного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков отклонил предложение от клуба АПЛ.