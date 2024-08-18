Больше не Гвардиола. Цыганков выбрал себе нового агента из Украины
Теперь интересы украинца будет представлять Олег Смалийчук
Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков сменил футбольного агента, сообщает издание Tribuna.com.
По информации источника, теперь интересы 26-летнего футболиста будет представлять агент и бывший владелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук, который неоднократно способствовал переходам украинцев в испанские клубы.
Предыдущим представителем Цыганкова был Пере Гвардиола – родной брат известного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.
В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков отклонил предложение от клуба АПЛ.
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