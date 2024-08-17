Владислав ВАНАТ: «На кону – выход в основной этап ЛЧ. Будет интересно»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал непростую победу над «Карпатами» в матче чемпионата Украины, а также предстоящий поединок с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

– Поделись впечатлениями от матча? Все ли вышло? Как настроение?

– В целом, настроение хорошее. Все утомились, но рад, что победили – на данный момент это самое важное.

– Игра с «Карпатами» далась тяжело?

– Да, тяжело. К тому же, в первом тайме еще была жаркая погода. У «Карпат» хорошая команда, но нам нужно быстрее завершать эти игры, чтобы не было нервных финалов.

– Изучали ли «Карпаты»? Изменилась ли команда по сравнению с предыдущим сезоном, когда команда выступала в Первой лиге?

– Да, изменилась, у них многие футболисты из УПЛ пришли. Также сегодня была хорошая атмосфера на трибунах, много болельщиков было.

– Что изменилось для команды после первого пропущенного гола?

– Да, в принципе, ничего, как должны были играть, так и продолжали. Забили первый гол, он нам помог, а после перерыва довели матч до логического завершения.

– Расскажи, как тебе удалось забить.

– Шапаренко отдал хороший пас и я просто пробил в дальний угол.

– После этого счет стал 2:1. Можно ли сказать, что именно твой гол имел решающее значение?

– Каждый гол важен. Не могу сказать, что он стал самым важным, но, безусловно, дал всплеск эмоций для того, чтобы команда продолжала давить и атаковать.

– Минимальное преимущество держалось до последних минут. Пришлось ли понервничать, когда «Карпаты» давили на наши ворота?

– Возможно, совсем чуть-чуть, но довели счет до 3:1 и спокойно завершили игру.

– Следующий соперник – «Зальцбург». Что можешь сказать о предстоящем противостоянии?

– Они прошли «Твенте». На этой стадии уже нет слабых соперников, тем более, на кону выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Так что ждем две хороших интересных игры.