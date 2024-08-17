В УАФ прокомментировали возможный договорняк в матче Первой лиги

Андрей Давыденко, глава комитета этики и честной игры УАФ, оценил информацию о том, что матч Первой лиги между «Металлистом 1925» и ФСК «Мариуполь» мог быть договорным.

«У нас есть компания, которая мониторит аномальные ставки, и по этому матчу никакого отчета не было. Я еще проверю этот момент. Мы работаем так: нам мониторят матчи в пяти лигах, и если что-то аномальное, то мы уже действуем с УПЛ или ПФЛ».

«Мы бы отреагировали сразу, если бы нам поступила информация. Был разговор с нашими букмекерами, и они сигнализируют нам, если идет что-то такое. Будем проверять», – сказал Давыденко.