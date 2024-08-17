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  4. ВИДЕО. Ковалец хитрым ударом со штрафного забил гол в ворота Зари
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 14:42 |
377
1

ВИДЕО. Ковалец хитрым ударом со штрафного забил гол в ворота Зари

Кирилл забил во втором матче подряд

17 августа 2024, 14:42 |
377
1
ВИДЕО. Ковалец хитрым ударом со штрафного забил гол в ворота Зари
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

17 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Заря» Луганск и «Александрия».

На 32-й минуте Кирилл Ковалец хитро пробил под стенкой низом со штрафного в левый нижний угол, удвоив преимущество своей команды.

Отметим, что в предыдущем матче чемпионата Ковалец поразил ворота «ЛНЗ».

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Кирилл Ковалец чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия видео голов и обзор
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Віктор Коробка
Ковалець - молодець, але хто заважав Зорі добавити у стінку лежачого гравця?! Самі винні.
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