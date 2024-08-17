Украина. Премьер лига17 августа 2024, 14:42 |
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ВИДЕО. Ковалец хитрым ударом со штрафного забил гол в ворота Зари
Кирилл забил во втором матче подряд
17 августа 2024, 14:42 |
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17 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Заря» Луганск и «Александрия».
На 32-й минуте Кирилл Ковалец хитро пробил под стенкой низом со штрафного в левый нижний угол, удвоив преимущество своей команды.
Отметим, что в предыдущем матче чемпионата Ковалец поразил ворота «ЛНЗ».
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