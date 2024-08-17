ВИДЕО. Ковалец хитрым ударом со штрафного забил гол в ворота Зари

17 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Заря» Луганск и «Александрия».

На 32-й минуте Кирилл Ковалец хитро пробил под стенкой низом со штрафного в левый нижний угол, удвоив преимущество своей команды.

Отметим, что в предыдущем матче чемпионата Ковалец поразил ворота «ЛНЗ».