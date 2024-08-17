Лига Европы17 августа 2024, 13:59 | Обновлено 17 августа 2024, 14:01
180
1
Украинские арбитры будут работать на матче плей-офф раунда Лиги Европы
Николай Балакин будет судить встречу «Брага» – «Рапид»
17 августа 2024, 13:59 | Обновлено 17 августа 2024, 14:01
180
1
На первом матче плей-офф раунда Лиги Европы-2024/2025 «Брага» (Португалия) – «Рапид» (Австрия), который состоится 22 августа, будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. За систему VAR будут отвечать нидерландцы Деннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2024, 13:33 0
Поединок состоится 17 августа в 17:00 по Киеву
Футбол | 16 августа 2024, 19:35 7
О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас
Футбол | 17.08.2024, 08:15
Футбол | 16.08.2024, 20:55
Бокс | 16.08.2024, 14:49
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Круто
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.08.2024, 18:59 9
16.08.2024, 23:41 30
16.08.2024, 02:19 2
15.08.2024, 14:36 41
16.08.2024, 05:39 13
16.08.2024, 08:30 6
15.08.2024, 21:53 130
15.08.2024, 19:17 8