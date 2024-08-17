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Лига Европы
17 августа 2024, 13:59 | Обновлено 17 августа 2024, 14:01
180
1

Украинские арбитры будут работать на матче плей-офф раунда Лиги Европы

Николай Балакин будет судить встречу «Брага» – «Рапид»

17 августа 2024, 13:59 | Обновлено 17 августа 2024, 14:01
180
1
Украинские арбитры будут работать на матче плей-офф раунда Лиги Европы
УАФ. Николай Балакин

На первом матче плей-офф раунда Лиги Европы-2024/2025 «Брага» (Португалия) – «Рапид» (Австрия), который состоится 22 августа, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. За систему VAR будут отвечать нидерландцы Деннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.

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Николай Балакин судейские назначения Лига Европы Александр Беркут Дмитрий Запороженко Денис Шурман
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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