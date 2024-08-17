Украинские арбитры будут работать на матче плей-офф раунда Лиги Европы

На первом матче плей-офф раунда Лиги Европы-2024/2025 «Брага» (Португалия) – «Рапид» (Австрия), который состоится 22 августа, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. За систему VAR будут отвечать нидерландцы Деннис Хиглер и Эдвин ван де Грааф.