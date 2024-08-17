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  4. Олег КРАСНОПЕРОВ: «Обвинения Бурбаса – обычный пиар самого себя»
Украина. Первая лига
17 августа 2024, 11:20 | Обновлено 17 августа 2024, 11:22
439
0

Олег КРАСНОПЕРОВ: «Обвинения Бурбаса – обычный пиар самого себя»

Главный тренер азовского клуба ответил на обвинения в «странном» матче

17 августа 2024, 11:20 | Обновлено 17 августа 2024, 11:22
439
0
Олег КРАСНОПЕРОВ: «Обвинения Бурбаса – обычный пиар самого себя»
ФСК Мариуполь. Олег Красноперов

По информации журналиста Игоря Бурбаса, есть все признаки договорного матча в противостоянии на старте Первой лиги между футболистами «Мариуполя» и «Металлиста 1925», в котором харьковчане уступили – 0:1.

Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку выводам журналиста:

- Я не читал этих высказываний Бурбаса. Но делать такие надуманные выводы только после резкого изменения коэффициентов у букмекеров – это самый обычный пиар, желание привлечь к себе внимание. Больше нет желания что-то комментировать. Потому что мы не занимаемся такими глупостями. Считаю, что «Мариуполь» победил «Металлист 1925» в честной борьбе, – сказал Красноперов.

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Олег Красноперов инсайд договорные матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Игорь Бурбас Металлист 1925 ФСК Мариуполь
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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