Олег КРАСНОПЕРОВ: «Обвинения Бурбаса – обычный пиар самого себя»
Главный тренер азовского клуба ответил на обвинения в «странном» матче
По информации журналиста Игоря Бурбаса, есть все признаки договорного матча в противостоянии на старте Первой лиги между футболистами «Мариуполя» и «Металлиста 1925», в котором харьковчане уступили – 0:1.
Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку выводам журналиста:
- Я не читал этих высказываний Бурбаса. Но делать такие надуманные выводы только после резкого изменения коэффициентов у букмекеров – это самый обычный пиар, желание привлечь к себе внимание. Больше нет желания что-то комментировать. Потому что мы не занимаемся такими глупостями. Считаю, что «Мариуполь» победил «Металлист 1925» в честной борьбе, – сказал Красноперов.
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