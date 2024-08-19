21 августа в 22:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В Лиге чемпионов Динамо прошло сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0).

РБ Зальцбург в Q3 Лиги чемпионов одолел нидерландский Твенте (2:1 и 3:3).

Победитель противостояния попадет в основной раунд Лиги чемпионов, а команда, которая проиграет, осенью будет выступать в Лиге Европы.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург

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