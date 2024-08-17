16.08.2024 21:00 – FT 3 : 0
Нидерланды17 августа 2024, 04:59 | Обновлено 17 августа 2024, 05:36
11
0
Фортуна Ситтард разгромила Алмере Сити на старте 2-го тура в Нидерландах
Голы забили: Ален Халилович, Кристоффер Петерсон, Йосип Митрович
17 августа 2024, 04:59 | Обновлено 17 августа 2024, 05:36
11
0
Вечером 16 августа состоялся стартовый матч 2-го тура чемпионата Нидерландов.
Фортуна Ситтард разгромила Алмере Сити со счетом 3:0.
Голы забили: Ален Халилович, Кристоффер Петерсон, Йосип Митрович.
Фортуна набрала 6 очков после двух матчей и возглавила турнирную таблицу
Чемпионат Нидерландов
2-й тур, 16 августа
Фортуна Ситтард – Алмере Сити – 3:0
Голы: Халилович, 24, Петерсон, 68, Митрович, 73
Турнирная таблица
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