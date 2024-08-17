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Чемпионат Нидерландов
Фортуна Ситтард
16.08.2024 21:00 – FT 3 : 0
Алмере Сити
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Нидерланды
17 августа 2024, 04:59 | Обновлено 17 августа 2024, 05:36
11
0

Фортуна Ситтард разгромила Алмере Сити на старте 2-го тура в Нидерландах

Голы забили: Ален Халилович, Кристоффер Петерсон, Йосип Митрович

17 августа 2024, 04:59 | Обновлено 17 августа 2024, 05:36
11
0
Фортуна Ситтард разгромила Алмере Сити на старте 2-го тура в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа состоялся стартовый матч 2-го тура чемпионата Нидерландов.

Фортуна Ситтард разгромила Алмере Сити со счетом 3:0.

Голы забили: Ален Халилович, Кристоффер Петерсон, Йосип Митрович.

Фортуна набрала 6 очков после двух матчей и возглавила турнирную таблицу

Чемпионат Нидерландов

2-й тур, 16 августа

Фортуна Ситтард Алмере Сити 3:0

Голы: Халилович, 24, Петерсон, 68, Митрович, 73

Турнирная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард Алмере Сити Ален Халилович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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