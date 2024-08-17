Дмитрий ШАСТАЛ: «Сначала нам нужно показать стабильный результат»
Полузащитник «Полесья» рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом»
Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом»:
– Сначала несколько вопросов о вчерашнем тимбилдинге. Каким он был, ваши впечатления?
– Было здорово, немного эмоционально перезагрузились. В принципе, всё, что нужно было от этого тимбилдинга, произошло.
– Где вы так хорошо научились играть в волейбол, у вас есть личный тренер?
– Прошёл школу Новой Каховки – там, если не умеешь играть в волейбол, на пляж не ходишь.
– Вы участвовали в конкурсе с набиванием мячика, в котором победил Майскрадзе, удивлены его результатом?
– Нечего сказать. Мне кажется, он немного намазал ноги мёдом – поэтому у него всё так хорошо получалось.
– После победы над «Шахтёром» на команду стали смотреть более требовательно. «Полесье» сильно подняло планку?
– Конечно, это крутая победа, крутые эмоции, но нужно показывать стабильный результат, и уже после этого можно говорить о каком-то уровне, классе.
– В прошлом туре был матч против чемпиона УПЛ, а теперь поединок тоже против чемпиона, но Первой Лиги. Дайте характеристику сопернику.
– Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу – заслуженно. Следили за ними, последние игры были интересными. Тренер сменился, возможно, это уже не та команда, что была в Первой Лиге, но, безусловно, это крепкий соперник, против которого будет трудно в субботу.
– Можете обратиться к болельщикам с просьбой прийти поддержать команду.
– Болельщики в Житомире – это отдельный вид искусства. Всех очень ждём. Первый матч сезона дома – надеюсь, атмосфера будет просто шикарной, и вы разделите её вместе с нами.
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