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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Сначала нам нужно показать стабильный результат»
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 04:31 |
42
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Сначала нам нужно показать стабильный результат»

Полузащитник «Полесья» рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом»

17 августа 2024, 04:31 |
42
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Сначала нам нужно показать стабильный результат»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом»:

– Сначала несколько вопросов о вчерашнем тимбилдинге. Каким он был, ваши впечатления?

– Было здорово, немного эмоционально перезагрузились. В принципе, всё, что нужно было от этого тимбилдинга, произошло.

– Где вы так хорошо научились играть в волейбол, у вас есть личный тренер?

– Прошёл школу Новой Каховки – там, если не умеешь играть в волейбол, на пляж не ходишь.

– Вы участвовали в конкурсе с набиванием мячика, в котором победил Майскрадзе, удивлены его результатом?

– Нечего сказать. Мне кажется, он немного намазал ноги мёдом – поэтому у него всё так хорошо получалось.

– После победы над «Шахтёром» на команду стали смотреть более требовательно. «Полесье» сильно подняло планку?

– Конечно, это крутая победа, крутые эмоции, но нужно показывать стабильный результат, и уже после этого можно говорить о каком-то уровне, классе.

– В прошлом туре был матч против чемпиона УПЛ, а теперь поединок тоже против чемпиона, но Первой Лиги. Дайте характеристику сопернику.

– Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу – заслуженно. Следили за ними, последние игры были интересными. Тренер сменился, возможно, это уже не та команда, что была в Первой Лиге, но, безусловно, это крепкий соперник, против которого будет трудно в субботу.

– Можете обратиться к болельщикам с просьбой прийти поддержать команду.

– Болельщики в Житомире – это отдельный вид искусства. Всех очень ждём. Первый матч сезона дома – надеюсь, атмосфера будет просто шикарной, и вы разделите её вместе с нами.

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Дмитрий Шастал
Алексей Тиньков Источник: ФК Полесье
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