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  4. АШУР: «Команда сделает все, чтобы болельщики получили удовольствие от игры»
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 04:16 |
57
0

АШУР: «Команда сделает все, чтобы болельщики получили удовольствие от игры»

Главный тренер «Полесья» рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом»

17 августа 2024, 04:16 |
57
0
АШУР: «Команда сделает все, чтобы болельщики получили удовольствие от игры»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом» и ситуации с травмированными игроками:

– У вас был тимбилдинг, чья идея его проведения?

– В любом коллективе должны быть мероприятия за пределами поля. Мы и раньше их проводили, но в другом формате и в пределах того места, где находились. Вчера мы решили сделать релакс, тимбилдинг – хотя бы на один день убрать все лейблы, протоколы, побыть просто людьми и немного соприкоснуться с природой. Мне понравилось, что каждый нашел, чем заняться. Устали. Я тоже, но это была очень позитивная усталость.

– Какой была эта неделя для команды? На чем был акцент в работе?

– В целом, хоть мне это и не очень нравится, но на этой неделе пришлось немного снизить нагрузку из-за предыдущего рабочего периода и из-за игры. Было потрачено много физической и ментальной энергии в Киеве. На этой неделе, кроме восстановления, нам нужно понять, что тот настрой, та энергия и усилия, которые мы приложили, нужно сохранить для всех следующих матчей, но стараться учитывать контекст и немного иначе это переносить и транслировать в другой компонент – позиционную игру. Основная часть недели была посвящена улучшению этого компонента.

– В субботу команду ждет совсем другой матч, прежде всего по характеру. Вам нужно будет играть первым номером и ломать оборону «Ингульца»?

– Мы не знаем, с каким планом приедет соперник, но можем сделать определенные предположения, учитывая предыдущие матчи, и общую информацию, которую имеем. Теперь нам нужно направить нашу энергию на позиционную игру и быть готовыми к тому, что позиционная игра – это очень сложно. Все хотят достичь какого-то минимума, но не всегда это удается быстро. Главное – быть готовыми к тому, что даже если соперник даст возможность, мы должны подготовиться к их плану – контрплану. Это будет нелегким испытанием. Посмотрим, смогли ли мы это понять и реализовать за эти дни, потому что мы моделировали определенные ситуации и оказывали значительное сопротивление своим же игрокам в обороне – посмотрим, как будет сопротивляться соперник.

– Все видели, что в матче с «горняками» повреждение получил Кушниренко. Как у него дела? Что с Сарапием, Луифером и Тейлором?

– Предполагаем, что Кушниренко и Лукас на следующей неделе приблизятся к общей группе. По Сарапию: уже была информация, что не все так критично, как казалось на первый взгляд, это была больше косметическая операция. Луифер уже сегодня, как вы видели, начал заниматься в общей группе, нужно набрать форму, и мы ждем его полноценного возвращения.

– Матч против «Ингульца» будет особенным, ведь это ваша первая домашняя игра. Вы предвкушаете встречу с болельщиками? Можете обратиться к ним с просьбой прийти поддержать команду?

– Лично я очень долго ждал этого события, чтобы сыграть на домашнем стадионе. Я однажды уже был там и это волшебная атмосфера. Очень хочется, чтобы мы снова ее ощутили через два дня. Со своей стороны, я уверен, что вся команда сделает все, чтобы болельщики получили удовольствие от этой игры – и всех последующих. Поэтому приглашаю на матч, «стая» ждет вас.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Полесье
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