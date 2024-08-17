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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 04:39 |
33
0

ВОЛЫНЕЦ: «Хочется поблагодарить за поддержку, которая была в прошлом туре»

Вратарь «Полесья» рассказал о подготовке к игре с «Ингульцом»

17 августа 2024, 04:39 |
33
0
ВОЛЫНЕЦ: «Хочется поблагодарить за поддержку, которая была в прошлом туре»
ФК Полесье. Евгений Волынец

Вратарь «Полесья» Евгений Волынец прокомментировал ожидания от игры с «Ингульцом»:

– Евгений, как настроение после тимбилдинга?

– Хорошо отдохнули. Можно сказать, что в неформальной обстановке, поэтому все довольны и с хорошим настроением готовятся к игре.

– Вас признали лучшим игроком 2-го тура. Что для вас значит такое признание?

– Я думаю, что большого значения это не имеет. Это заслуга всей команды, и, конечно, один игрок не может решить исход матча с таким соперником, как «Шахтёр». На поле была команда, которая выкладывалась на сто процентов и боролась за результат.

– Вспомните, когда вас в последний раз признавали игроком тура в УПЛ?

– С «Шахтёром», когда я отбил два пенальти.

– Опишите будущего соперника «Полесья».

– Эта команда производит очень приятное впечатление, нам показывали их игры. Я смотрел первую игру с «Зарёй», и команда, возможно, не имеет выдающихся футболистов, но это коллектив с налаженной игрой и намерением играть в атакующий футбол. Думаю, что будет не менее сложно, чем в прошлом туре. Да, возможно, игра будет немного другой, но я уверен, что она будет не менее трудной. «Ингулец» – очень непростой соперник.

– Матч против «Ингульца» будет особенным ещё и потому, что это первая домашняя игра «Полесья» в новом сезоне.

– На самом деле хочется поблагодарить за ту поддержку, которая была в прошлом туре. Думаю, что наши болельщики ничем не уступали болельщикам «Шахтёра». Было приятно играть, хоть мы и играли в гостях. Поддержка была хорошей. За это спасибо, и, конечно, мы ждём ещё большей поддержки в родных стенах.

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Евгений Волынец
Алексей Тиньков Источник: ФК Полесье
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