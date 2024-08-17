Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 августа 2024, 00:50 | Обновлено 17 августа 2024, 00:52
105
0

Гаэль Монфис – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати

17 августа 2024, 00:50 | Обновлено 17 августа 2024, 00:52
105
0
Гаэль Монфис – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

17 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№46 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде муж Элины Свитолиной сразится против Хольгера Руне (№16 ATP). Время начала поединка – 00:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Феликса Оже Альяссима (№19 ATP) или Джека Дрейпера (№28 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати
Гаэль Монфис – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP Цинциннати Гаэль Монфис смотреть онлайн Хольгер Руне
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос
Футбол | 16 августа 2024, 17:32 8
Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос
Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос

Команда Бабича впервые забила и набрала очки в новом сезоне

Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
Бокс | 16 августа 2024, 09:20 0
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри

Бой состоится в декабре

Фернандес прокомментировала сенсационную победу над Рыбакиной в Цинциннати
Теннис | 16.08.2024, 09:44
Фернандес прокомментировала сенсационную победу над Рыбакиной в Цинциннати
Фернандес прокомментировала сенсационную победу над Рыбакиной в Цинциннати
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Футбол | 16.08.2024, 09:23
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Футбол | 16.08.2024, 03:59
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Карпат назвал лучшего и худшего игроков Динамо против Рейнджерс
Экс-тренер Карпат назвал лучшего и худшего игроков Динамо против Рейнджерс
15.08.2024, 11:07
Футбол
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
15.08.2024, 10:30 1
Футбол
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
15.08.2024, 04:09 9
Футбол
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
15.08.2024, 19:17 8
Теннис
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
15.08.2024, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем