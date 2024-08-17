Гаэль Монфис – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати
17 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№46 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).
В третьем раунде муж Элины Свитолиной сразится против Хольгера Руне (№16 ATP). Время начала поединка – 00:50 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Феликса Оже Альяссима (№19 ATP) или Джека Дрейпера (№28 ATP).
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