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  4. Анастасия Соболева – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 августа 2024, 23:25 |
144
0

Анастасия Соболева – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Барранкилье

16 августа 2024, 23:25 |
144
0
Анастасия Соболева – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Анастасия Соболева

17 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В 1/2 финала украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№88 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 00:45 по Киеву после парного матча.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде победительница сразится против Татьяны Марии (№71 WTA) или Антонии Ружич (№185 WTA).

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Надя Подороска смотреть онлайн Анастасия Соболева WTA Барранкилья
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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