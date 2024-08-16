Анастасия Соболева – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В 1/2 финала украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№88 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 00:45 по Киеву после парного матча.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде победительница сразится против Татьяны Марии (№71 WTA) или Антонии Ружич (№185 WTA).

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