Источник: Ворскла взяла в аренду молодого бразильца

Полтавская Ворскла взяла в аренду 18-летнего бразильца Кассиано Эрнандеза.

Арендное соглашение бразильца будет действовать один год.

Кассиано играет в амплуа центрального полузащитника, но может сыграть в атаке и справа.

Предыдущая команда игрока выступает во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Рио Гранде до Сул.

Скорее всего, бразилец будет выступать за юношеский состав полтавской Ворсклы U-19.