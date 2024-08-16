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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 21:49 | Обновлено 16 августа 2024, 22:05
457
0

Источник: Ворскла взяла в аренду молодого бразильца

18-летний бразилец Кассиано Эрнандез будет выступать за полтавский клуб

16 августа 2024, 21:49 | Обновлено 16 августа 2024, 22:05
457
0
Источник: Ворскла взяла в аренду молодого бразильца
Кассиано Эрнандез

Полтавская Ворскла взяла в аренду 18-летнего бразильца Кассиано Эрнандеза.

Арендное соглашение бразильца будет действовать один год.

Кассиано играет в амплуа центрального полузащитника, но может сыграть в атаке и справа.

Предыдущая команда игрока выступает во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Рио Гранде до Сул.

Скорее всего, бразилец будет выступать за юношеский состав полтавской Ворсклы U-19.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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