Украина. Премьер лига16 августа 2024, 21:49 | Обновлено 16 августа 2024, 22:05
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Источник: Ворскла взяла в аренду молодого бразильца
18-летний бразилец Кассиано Эрнандез будет выступать за полтавский клуб
16 августа 2024, 21:49 | Обновлено 16 августа 2024, 22:05
457
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Полтавская Ворскла взяла в аренду 18-летнего бразильца Кассиано Эрнандеза.
Арендное соглашение бразильца будет действовать один год.
Кассиано играет в амплуа центрального полузащитника, но может сыграть в атаке и справа.
Предыдущая команда игрока выступает во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Рио Гранде до Сул.
Скорее всего, бразилец будет выступать за юношеский состав полтавской Ворсклы U-19.
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