Игрок Миная рассказал, почему Любенович решил остаться в команде

Свой стартовый поединок в Первой лиге провели футболисты «Миная», которые дома обыграли «Прикарпатьем» 4:2. Дубль в составе победителей оформил Артур Ременяк.

Хавбек отметил, что тренер Желько Любенович решил остаться в команде после разговора с президентом клуба. В разговоре с корреспондентом Sport.ua герой матча поделился впечатлениями от противостояния:

– Впечатления положительные. Раньше, выступая за «Минай», еще не отличался дублем, но, как видите, лед тронулся: я забил дважды. Радует, что голы были из разряда трудовых.

– В последние годы «Минай» выступал в УПЛ, на твой взгляд, уровень Первой лиги сильно уступает?

– Прежде всего в элите более высокие скорости. В Первой лиге есть больше времени для принятия решений. Что же касается настроя, то какой-то разницы я не заметил: и здесь никто не хочет уступать. Наш сегодняшний соперник «Прикарпатье» в прошлом сезоне финишировал пятым, и поскольку «Минай», несмотря на большие кадровые потери, довольно уверенно победил, то есть основания надеяться, что будем претендовать на место в основной группе. Конечно, желательно к закрытию трансферного «окна» еще усилиться.

– Тогда напоследок скажи, остается ли главный тренер Желько Любенович, ведь он говорил, что точно будет у руля только в матче с «Прикарпатьем»?

– После финального свистка Любенович поздравил нас с победой, рассказал, что встречался с президентом клуба и есть понимание с решением большинства неотложных вопросов. Потому он решил остаться.