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WTA
16 августа 2024, 21:16 | Обновлено 16 августа 2024, 21:20
1009
0

ВИДЕО. Как Костюк провела матч с первой ракеткой мира

Украинка уступила в двух сетах

16 августа 2024, 21:16 | Обновлено 16 августа 2024, 21:20
1009
0
ВИДЕО. Как Костюк провела матч с первой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) в матче третьего круга большого турнира в Цинциннати встречалась с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Костюк проиграла матч в двух сетах – 2:6, 2:6.

Это была третья встреча соперниц, а Марта пока не взяла у именитой представительницы Польши ни одного сета.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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