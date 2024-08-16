ВИДЕО. Как Костюк провела матч с первой ракеткой мира

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) в матче третьего круга большого турнира в Цинциннати встречалась с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Костюк проиграла матч в двух сетах – 2:6, 2:6.

Это была третья встреча соперниц, а Марта пока не взяла у именитой представительницы Польши ни одного сета.