WTA16 августа 2024, 21:16 | Обновлено 16 августа 2024, 21:20
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ВИДЕО. Как Костюк провела матч с первой ракеткой мира
Украинка уступила в двух сетах
16 августа 2024, 21:16 | Обновлено 16 августа 2024, 21:20
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 21) в матче третьего круга большого турнира в Цинциннати встречалась с первой ракеткой мира Игой Свентек.
Костюк проиграла матч в двух сетах – 2:6, 2:6.
Это была третья встреча соперниц, а Марта пока не взяла у именитой представительницы Польши ни одного сета.
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