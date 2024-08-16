Англия16 августа 2024, 19:29 |
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Перелом ноги. Хавбек Манчестер Сити пропустит 3-4 месяца
Оскар Бобб пропустит первую часть сезона
16 августа 2024, 19:29 |
1026
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Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о травме атакующего полузащитника Оскара Бобба, который на тренировке сломал ногу и пропустит первую часть сезона.
В клубе ожидают, что 21-летний игрок пропустит три или четыре месяца и вернется до конца календарного года.
Норвежский вингер в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Бобб в основном выходит на замену.
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