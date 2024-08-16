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  4. Перелом ноги. Хавбек Манчестер Сити пропустит 3-4 месяца
Англия
16 августа 2024, 19:29 |
1026
0

Перелом ноги. Хавбек Манчестер Сити пропустит 3-4 месяца

Оскар Бобб пропустит первую часть сезона

16 августа 2024, 19:29 |
1026
0
Перелом ноги. Хавбек Манчестер Сити пропустит 3-4 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Бобб

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о травме атакующего полузащитника Оскара Бобба, который на тренировке сломал ногу и пропустит первую часть сезона.

В клубе ожидают, что 21-летний игрок пропустит три или четыре месяца и вернется до конца календарного года.

Норвежский вингер в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Бобб в основном выходит на замену.

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Оскар Бобб Манчестер Сити Жузеп Гвардиола травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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