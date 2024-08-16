Перелом ноги. Хавбек Манчестер Сити пропустит 3-4 месяца

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о травме атакующего полузащитника Оскара Бобба, который на тренировке сломал ногу и пропустит первую часть сезона.

В клубе ожидают, что 21-летний игрок пропустит три или четыре месяца и вернется до конца календарного года.

Норвежский вингер в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Бобб в основном выходит на замену.