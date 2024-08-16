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  4. ГВАРДИОЛА: «Всем тренерам всегда нужно время»
Англия
16 августа 2024, 19:22 |
294
0

ГВАРДИОЛА: «Всем тренерам всегда нужно время»

Наставник «Ман Сити» призвал руководство «Челси» проявить терпение в отношении нынешнего тренера

16 августа 2024, 19:22 |
294
0
ГВАРДИОЛА: «Всем тренерам всегда нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола призвал руководство «Челси» проявить терпение в отношении нынешнего главного тренера Энцо Марески.

«Рад предстоящей встрече с ним, мы виделись недавно в США, и я с нетерпением ожидаю новой встречи. Успехи Энцо в «Лестере» – это полностью его заслуга и его команды. Мой вклад в возвращение «Лестера» в Премьер-лигу равен нулю. Я не забил ни одного мяча и не сделал ни одного сейва. Я лишь делюсь информацией, а они учатся. Это взаимный процесс, и успех целиком принадлежит им.

Мой совет – дайте ему время, и результат будет. Всем тренерам нужно время. Не уверен, подходящее ли «Челси» место для этого, но если ему предоставят время, все сложится. Таково мое мнение».

Энцо Мареска ранее работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Сити».

«Горожане» встретятся с лондонским клубом в стартовом туре АПЛ. Матч состоится в Лондоне и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Алексей Тиньков Источник: BBC
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