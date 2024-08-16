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  4. Вратарь Черноморца: «В Шахтере сидел на лавке. Это был не футбол»
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 18:45 |
412
0

Вратарь Черноморца: «В Шахтере сидел на лавке. Это был не футбол»

Рудько рад, что получает игровую практику

16 августа 2024, 18:45 |
412
0
Вратарь Черноморца: «В Шахтере сидел на лавке. Это был не футбол»
ФК Черноморец. Артур Рудько

Вратарь Черноморца Артур Рудько после победы над Колосом отметил хорошее настроение после периода в Шахтере, где игрок за весь минувший сезон провел 1 матч.

«Есть первые три очка. Забили, сыграли на ноль, хотя еще много работы. Период после «Шахтера»? Классные ощущения. Это футбол. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол».

«У нас тут конкуренция есть, хороший коллектив. Теперь через работу должен прийти результат», – сказал Рудько.

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Артур Рудько Черноморец Одесса Черноморец - Колос Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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