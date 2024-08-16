Юрий САПРОНОВ: «Сказал Костюк: ты звезда, у тебя будет золото ОИ-2028»

Известный бизнесмен и спортивный функционер Юрий Сапронов считает, что Марта Костюк на Олимпиаде-2024 недооценила Донну Векич, но уверен, что украинка еще завоюет золото Игр.

«Свитолина – 30 лет (29 – прим). Умудренная жизнью. Опытный игрок. Марта Костюк, ей 22 года. Для нее это первая Олимпиада. Я убежден, она недооценила Донну Векич (проиграв хорватской теннисистке в четвертьфинале). Может, тренер не подсказал. Я увидел, почему она проиграла. Она проиграла, купившись на артистизм Векич. Та начала умирать на корте».

«Надо было посмотреть ее прежние матчи. Надо было изучать ее. Она, когда проигрывает, то изображает, что у нее ножка болит, забинтует ее. Хромает. Ты же на той стороне думаешь: все, дело сделано. И она (Костюк) не додушила ее».

«Я на следующий день с ней (Костюк) разговаривал по телефону. Я ей сказал: ты умничка, звезда, жемчужина. Береги себя. Ты устала. Ты расслабилась. У тебя все будет, и золото Лос-Анджелеса (Олимпиада-2028) тоже. Делай все, что делаешь со своей командой. Люби себя еще больше», – сказал Сапронов.