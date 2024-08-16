Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Юрий САПРОНОВ: «Сказал Костюк: ты звезда, у тебя будет золото ОИ-2028»
Теннис
16 августа 2024, 17:28 |
617
4

Юрий САПРОНОВ: «Сказал Костюк: ты звезда, у тебя будет золото ОИ-2028»

Украинки остались без медалей теннисного турнира Олимпиады

16 августа 2024, 17:28 |
617
4
Юрий САПРОНОВ: «Сказал Костюк: ты звезда, у тебя будет золото ОИ-2028»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Известный бизнесмен и спортивный функционер Юрий Сапронов считает, что Марта Костюк на Олимпиаде-2024 недооценила Донну Векич, но уверен, что украинка еще завоюет золото Игр.

«Свитолина – 30 лет (29 – прим). Умудренная жизнью. Опытный игрок. Марта Костюк, ей 22 года. Для нее это первая Олимпиада. Я убежден, она недооценила Донну Векич (проиграв хорватской теннисистке в четвертьфинале). Может, тренер не подсказал. Я увидел, почему она проиграла. Она проиграла, купившись на артистизм Векич. Та начала умирать на корте».

«Надо было посмотреть ее прежние матчи. Надо было изучать ее. Она, когда проигрывает, то изображает, что у нее ножка болит, забинтует ее. Хромает. Ты же на той стороне думаешь: все, дело сделано. И она (Костюк) не додушила ее».

«Я на следующий день с ней (Костюк) разговаривал по телефону. Я ей сказал: ты умничка, звезда, жемчужина. Береги себя. Ты устала. Ты расслабилась. У тебя все будет, и золото Лос-Анджелеса (Олимпиада-2028) тоже. Делай все, что делаешь со своей командой. Люби себя еще больше», – сказал Сапронов.

По теме:
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, сколько спортсменов представят Украину на Паралимпиаде-2024
Свитолина рассказала, почему вернулась к работе с бывшим тренером
Олимпийские игры 2024 Олимпийские игры 2028 Марта Костюк Юрий Сапронов Элина Свитолина
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
Бокс | 16 августа 2024, 14:49 12
Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?

От Кличко до Хижняка

Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
Футбол | 15 августа 2024, 22:00 20
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?

Соперником команды Юрия Вернидуба будет испанский клуб Бетис

Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Футбол | 15.08.2024, 22:17
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
В Украине спад. Тренер по вольной борьбе объяснил неудачи на Олимпиаде
Олимпийские игры | 13.08.2024, 20:35
В Украине спад. Тренер по вольной борьбе объяснил неудачи на Олимпиаде
В Украине спад. Тренер по вольной борьбе объяснил неудачи на Олимпиаде
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
Бокс | 15.08.2024, 23:11
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
На рахунок золота Олімпіади шанси є але відсоток малий,а ось шо Марта буде в топ 10 то точно.
Ответить
+1
Nick.Grabowski
Імхо, порядним спортсменам потрібно триматися подалі від таких персонажів як Сапронов, Корогодський, Стаховський та інших хитрих, брехливих, злих, лицемірних українофобів (анти-українців).
Пан Сапронов - це до 2014 року активний ватнік, поширювач російського міра та георгієвської стрічки в Україні, друг-соратник регіоналів Кернеса, Добкіна тощо, має давні, успішні бізнес-стосунки з правлячими елітам з росії з далеких 1980х та 1990х років. 
Сапронов - "патріот" за будь-якої влади (червоні-помаранчеві-голубі-зелені). "Вчіться". 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 20:01 6
Футбол
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
15.08.2024, 04:09 9
Футбол
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
15.08.2024, 19:17 8
Теннис
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем