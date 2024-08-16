Долго и мучительно. Один из менеджеров АПЛ предложил наказание для Ман Сити

Один из топ-менеджеров клуба АПЛ высказал предположение о возможном лишении «Манчестер Сити» 70-80 очков.

«Общее мнение, которое мне довелось услышать, таково: адекватной санкцией должно стать значительное снятие очков. Речь идет о 70-80 баллах – это практически гарантирует «Сити» сезон в Чемпионшипе», – заявил один из руководителей клуба АПЛ.

В начале 2023 года Премьер-лига выдвинула обвинения против «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых регламентов в период с 2009/10 по 2017/18 сезоны. Расследование этого дела началось еще в конце 2018 года.

По имеющейся информации, специальная независимая комиссия по рассмотрению нарушений клуба приступит к работе в конце сентября или начале октября.

Некоторые представители спортивной индустрии также допускают, что очки могут быть вычтены у клуба в течение трех следующих сезонов, что существенно снизит шансы «Манчестер Сити» на участие в Лиге чемпионов.