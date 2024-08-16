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  4. Марьян ШВЕД: «Травма? Люди могли подумать, что я обманываю»
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 15:42 |
191
0

Марьян ШВЕД: «Травма? Люди могли подумать, что я обманываю»

Хавбек «Шахтера» вспомнил свою травму

16 августа 2024, 15:42 |
191
0
Марьян ШВЕД: «Травма? Люди могли подумать, что я обманываю»
ФК Шахтер. Марьян Швед

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марьян Швед вспомнил период, когда долго не мог играть за донецкий клуб из-за травмы в сезоне 2022/2023:

– Ты – тот игрок, который на протяжении своей карьеры сталкивался с непростыми травмами. Тяжело ли тебе было психологически, когда преследовали такие тяжелые повреждения? Как ты справился с этим давлением?
– Да, у меня здесь, в «Шахтере», была травма неприятная. У меня на восстановление уже не помню сколько было времени - говорили врачи, что где-то до полугода, даже меньше. А меня оно беспокоило где-то больше года.

Мы делали постоянно разные МРТ и так далее - и ничего не показывало. А у меня очень болело. То есть люди могли подумать или врачи, что я обманываю.

– Психологически как себя чувствовал?
– Меня поддерживали в команде. Слава Богу, меня уже ничего не беспокоит.

– Думал ли ты когда-то о завершении карьеры из-за травм?
– Нет, не думал. Я еще молод, в принципе. Если бы я получил такую травму в 30 – то, возможно, и да. Но мне было 25, поэтому не думал об этом.

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Марьян Швед Шахтер Донецк травма
Олег Дидух Источник: ФК Шахтер Донецк
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