Испания16 августа 2024, 15:29 | Обновлено 16 августа 2024, 15:49
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ВИДЕО. Новичок Атлетико пришел на презентацию со своей собакой
Для домашнего любимца форварда изготовили свою футболку
16 августа 2024, 15:29 | Обновлено 16 августа 2024, 15:49
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Вчера «Атлетико» Мадрид официально презентовал в качестве игрока команды форварда Александера Сёрлота, который был подписан еще в начале августа.
28-летний норвежец пришел на церемонию со своей собакой – мальтийской болонкой по кличке Эмма. Для домашнего любимца Сёрлота была изготовлена своя футболка «Атлетико» Мадрид с 9-м номером (как у Сёрлота) и надписью «Эмма» на спине.
Me muero con Sorloth que se ha llevado a su perro a la presentación 😍😍 pic.twitter.com/IGHsuBzxbg— Carla gove ᴬᵀᴹ (@CarlaAtleti3) August 15, 2024
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