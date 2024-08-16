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Испания
16 августа 2024, 15:29 | Обновлено 16 августа 2024, 15:49
372
0

ВИДЕО. Новичок Атлетико пришел на презентацию со своей собакой

Для домашнего любимца форварда изготовили свою футболку

16 августа 2024, 15:29 | Обновлено 16 августа 2024, 15:49
372
0
ВИДЕО. Новичок Атлетико пришел на презентацию со своей собакой
ФК Атлетико Мадрид

Вчера «Атлетико» Мадрид официально презентовал в качестве игрока команды форварда Александера Сёрлота, который был подписан еще в начале августа.

28-летний норвежец пришел на церемонию со своей собакой – мальтийской болонкой по кличке Эмма. Для домашнего любимца Сёрлота была изготовлена своя футболка «Атлетико» Мадрид с 9-м номером (как у Сёрлота) и надписью «Эмма» на спине.

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Атлетико Мадрид Александер Серлот видео
Олег Дидух Источник: ФК Атлетико Мадрид
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