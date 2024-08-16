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Испания
16 августа 2024, 14:38 | Обновлено 16 августа 2024, 15:51
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Тренер Барселоны о конкуренции с Реалом: «Мы – сильная команда»

Ханс-Дитер Флик рассказал об ожидании конкуренции с мадридским клубом

16 августа 2024, 14:38 | Обновлено 16 августа 2024, 15:51
280
0
Тренер Барселоны о конкуренции с Реалом: «Мы – сильная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об ожидании конкуренции с мадридским «Реалом»:

«Мы – сильная команда, обладающая большим количеством качеств как с мячом, так и без него. Когда мы побеждаем, все счастливы, и работать становится легче. Футбол зависит от того, выигрываешь ты или проигрываешь. Мы готовимся к каждой игре».

Стоит отметить, что в товарищеском матче на предсезонной подготовке каталонский клуб одолел оппонента со счетом 2:1.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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