Тренер Барселоны о конкуренции с Реалом: «Мы – сильная команда»

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об ожидании конкуренции с мадридским «Реалом»:

«Мы – сильная команда, обладающая большим количеством качеств как с мячом, так и без него. Когда мы побеждаем, все счастливы, и работать становится легче. Футбол зависит от того, выигрываешь ты или проигрываешь. Мы готовимся к каждой игре».

Стоит отметить, что в товарищеском матче на предсезонной подготовке каталонский клуб одолел оппонента со счетом 2:1.