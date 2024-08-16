Испания16 августа 2024, 14:38 | Обновлено 16 августа 2024, 15:51
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Тренер Барселоны о конкуренции с Реалом: «Мы – сильная команда»
Ханс-Дитер Флик рассказал об ожидании конкуренции с мадридским клубом
16 августа 2024, 14:38 | Обновлено 16 августа 2024, 15:51
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Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об ожидании конкуренции с мадридским «Реалом»:
«Мы – сильная команда, обладающая большим количеством качеств как с мячом, так и без него. Когда мы побеждаем, все счастливы, и работать становится легче. Футбол зависит от того, выигрываешь ты или проигрываешь. Мы готовимся к каждой игре».
Стоит отметить, что в товарищеском матче на предсезонной подготовке каталонский клуб одолел оппонента со счетом 2:1.
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