Украина. Премьер лига16 августа 2024, 13:47 | Обновлено 16 августа 2024, 14:30
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Пять футболистов возглавляют список лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
В топ-5: Матвиенко, Цуриков, Шапаренко, Челядин, Антюх
16 августа 2024, 13:47 | Обновлено 16 августа 2024, 14:30
395
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В списке бомбардиров сезона УПЛ 2024/25 по системе гол+пас – 5 лидеров.
По итогам второго тура сформировалось топ-5 игроков УПЛ по системе гол+пас.
Каждый из них имеет по 2 результативных действия.
Рейтинг гравців УПЛ за системою гол+пас:
- 1. Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2
- 1. Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2
- 3. Микола Шапаренко (Динамо): 1+1=2
- 3. Артем Челядин (Ворскла): 1+1=2
- 5. Денис Антюх (Заря): 0+2=2
В списке лучших голеадоров сезона лидируют Николай Матвиенко и Андрей Цуриков (по 2 забитых мяча).
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