Пять футболистов возглавляют список лучших игроков УПЛ по системе гол+пас

В списке бомбардиров сезона УПЛ 2024/25 по системе гол+пас – 5 лидеров.

По итогам второго тура сформировалось топ-5 игроков УПЛ по системе гол+пас.

Каждый из них имеет по 2 результативных действия.

Рейтинг гравців УПЛ за системою гол+пас:

1. Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2

1. Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2

3. Микола Шапаренко (Динамо): 1+1=2

3. Артем Челядин (Ворскла): 1+1=2

5. Денис Антюх (Заря): 0+2=2

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Николай Матвиенко и Андрей Цуриков (по 2 забитых мяча).