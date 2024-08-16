Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять футболистов возглавляют список лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 13:47 | Обновлено 16 августа 2024, 14:30
395
0

Пять футболистов возглавляют список лучших игроков УПЛ по системе гол+пас

В топ-5: Матвиенко, Цуриков, Шапаренко, Челядин, Антюх

16 августа 2024, 13:47 | Обновлено 16 августа 2024, 14:30
395
0
Пять футболистов возглавляют список лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
УПЛ. Николай Шапаренко

В списке бомбардиров сезона УПЛ 2024/25 по системе гол+пас – 5 лидеров.

По итогам второго тура сформировалось топ-5 игроков УПЛ по системе гол+пас.

Каждый из них имеет по 2 результативных действия.

Рейтинг гравців УПЛ за системою гол+пас:

  • 1. Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2
  • 1. Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2
  • 3. Микола Шапаренко (Динамо): 1+1=2
  • 3. Артем Челядин (Ворскла): 1+1=2
  • 5. Денис Антюх (Заря): 0+2=2

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Николай Матвиенко и Андрей Цуриков (по 2 забитых мяча).

По теме:
Марьян ШВЕД: «Травма? Люди могли подумать, что я обманываю»
Стали известны даты проведения матчей 5-го тура УПЛ
Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший бомбардир Николай Шапаренко бомбардиры Динамо Киев Шахтер Донецк Николай Матвиенко Денис Антюх Артем Челядин Андрей Цуриков Колос Ковалевка Ворскла Полтава Заря Луганск
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Футбол | 15 августа 2024, 22:17 12
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы

Команда проиграла Виктории Плзень

ПАЛЯНИЦА: «Перед Бетисом Кривбассу надо победить в Ровно»
Футбол | 16 августа 2024, 12:42 1
ПАЛЯНИЦА: «Перед Бетисом Кривбассу надо победить в Ровно»
ПАЛЯНИЦА: «Перед Бетисом Кривбассу надо победить в Ровно»

Бывший нападающий криворожан не увидел в игре украинцев предпосылок для победы над «Викторией»

Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Футбол | 15.08.2024, 21:53
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Футбол | 16.08.2024, 02:19
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа
Футбол | 16.08.2024, 12:56
Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа
Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 20:01 6
Футбол
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 1
Футбол
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
14.08.2024, 14:02 4
Футбол
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 23:51 20
Футбол
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
15.08.2024, 19:17 8
Теннис
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
15.08.2024, 02:25 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем