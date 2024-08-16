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Лига Европы
16 августа 2024, 14:10 | Обновлено 16 августа 2024, 15:55
785
0

Кривбасс повторил два украинских антирекорда

Криворожцы потерпели 6-е поражение подряд в еврокубках и в Лиге Европы

16 августа 2024, 14:10 | Обновлено 16 августа 2024, 15:55
785
0
Кривбасс повторил два украинских антирекорда
ФК Кривбасс

«Кривбасс», потерпев поражение в ответной встрече с «Викторией» (0:1), продлил свою проигрышную серию в еврокубках до 6 матчей (мячи 3-15). Тем самым криворожцы повторили украинский антирекорд, принадлежащий «Динамо» на пару с «Металлистом».

Последний раз бело-красно-черные не уступали соперникам 24 августа 1999 года, когда в гостях взяли верх над азербайджанским «Шамкиром» в квалификационном раунде Кубка УЕФА – 1:0. К слову, шести матчей достигла серия «Кривбасса» и в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Что также является повторением «рекордного» результата, показанного «Динамо» и «Металлистом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Соперники

6 (4-19)

Динамо

19.09.2007 - 12.12.2007

Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4,

Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3

6* (3-15)

Кривбасс

16.09.1999 - 15.08.2024

Парма (г) - 2:3, Парма (д) - 0:3, Нант (д) - 0:1,

Нант (г) - 0:5, Виктория (д) - 1:2, Виктория (г) - 0:1

6 (2-11)

Динамо

17.08.2022 - 13.10.2022

Бенфика (д) - 0:2, Бенфика (г) - 0:3, Фенербахче (г) - 1:2,

АЕК Л (д) - 0:1, Ренн (г) - 1:2, Ренн (д) - 0:1

6* (3-10)

Металлист

18.09.2014 - 11.12.2014

Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1,

Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1

5 (3-14)

Карпаты

16.09.2010 - 02.12.2010

Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1,

Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3

5 (3-14)

Заря

10.12.2020 - 30.09.2021

Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3,

Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3

5 (2-9)

Динамо

28.09.1994 - 07.12.1994

Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1,

Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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