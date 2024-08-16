Кривбасс повторил два украинских антирекорда

«Кривбасс», потерпев поражение в ответной встрече с «Викторией» (0:1), продлил свою проигрышную серию в еврокубках до 6 матчей (мячи 3-15). Тем самым криворожцы повторили украинский антирекорд, принадлежащий «Динамо» на пару с «Металлистом».

Последний раз бело-красно-черные не уступали соперникам 24 августа 1999 года, когда в гостях взяли верх над азербайджанским «Шамкиром» в квалификационном раунде Кубка УЕФА – 1:0. К слову, шести матчей достигла серия «Кривбасса» и в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Что также является повторением «рекордного» результата, показанного «Динамо» и «Металлистом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия Клуб Период Соперники 6 (4-19) Динамо 19.09.2007 - 12.12.2007 Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4, Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3 6* (3-15) Кривбасс 16.09.1999 - 15.08.2024 Парма (г) - 2:3, Парма (д) - 0:3, Нант (д) - 0:1, Нант (г) - 0:5, Виктория (д) - 1:2, Виктория (г) - 0:1 6 (2-11) Динамо 17.08.2022 - 13.10.2022 Бенфика (д) - 0:2, Бенфика (г) - 0:3, Фенербахче (г) - 1:2, АЕК Л (д) - 0:1, Ренн (г) - 1:2, Ренн (д) - 0:1 6* (3-10) Металлист 18.09.2014 - 11.12.2014 Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1, Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1 5 (3-14) Карпаты 16.09.2010 - 02.12.2010 Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1, Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3 5 (3-14) Заря 10.12.2020 - 30.09.2021 Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3, Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3 5 (2-9) Динамо 28.09.1994 - 07.12.1994 Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1, Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4

* серия не закончена.