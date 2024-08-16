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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 13:23 | Обновлено 16 августа 2024, 14:20
236
0

А судьи кто? Назначения арбитров на матчи 3-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

16 августа 2024, 13:23 | Обновлено 16 августа 2024, 14:20
236
0
А судьи кто? Назначения арбитров на матчи 3-го тура УПЛ
УПЛ

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 3-го туру Української Премʼєр-ліги 2024/25.

УПЛ. 3-й тур

16 серпня 2024

15:30. Чорноморець – Колос

  • Арбітр: Заброда К.В. (Суми)
  • Асистенти: Оганєсян Д.К. (Луганськ), Остапчук В.І. (Львів)
  • 4-й арбітр: Цибулько Є.А. (Черкаська обл.)
  • Спостерігач арбітражу: Шандор А.А. (Львів)
  • Арбітр VAR: Афанасьєв О.О. (Харків)

18:00. Ворскла – Оболонь

  • Арбітр: Задиран С.С. (Київська обл.)
  • Асистенти: Гашков Є.Л. (Чернівці), Дрикін В.Ю. (Рівне)
  • 4-й арбітр: Райда М.М. (Закарпатська обл.)
  • Спостерігач арбітражу: Деревінський О.М. (Хмельницький)
  • Арбітр VAR: Козиряцький М.А. (Запоріжжя)

17 серпня 2024

13:00. Зоря – Олександрія

  • Арбітр: Новохатній В.В. (Черкаси)
  • Асистенти: Дарійчук С.В. (Чернівецька обл.), Юхименко М.В. (Луцьк)
  • 4-й арбітр: Резніков Д.М. (Кам'янське)
  • Спостерігач арбітражу: Дердо В.Г. (Чорноморськ)
  • Арбітр VAR: Блавацький Р.А. (Львів)

15:30. Полісся – Інгулець

  • Арбітр: Кальонов О.О. (Хмельницький)
  • Асистенти: Семенов А.С. (Дніпро), Левченко М.М. (Кривий Ріг)
  • 4-й арбітр: Дьордь Н.В. (Ужгород)
  • Спостерігач арбітражу: Кутаков Д.О. (Київська обл.)
  • Арбітр VAR:Омельченко О.В. (Слов'янськ)

18:00. Карпати – Динамо

  • Арбітр: Копієвський В.В. (Кропивницький)
  • Асистенти: Петраков Є.О (Черкаси), Коротін В.І. (Черкаси)
  • 4-й арбітр: Когут О.О. (Тернопіль)
  • Спостерігач арбітражу: Задіран С.М. (Дніпро)
  • Арбітр VAR: Пасхал І.Ю. (Херсон)

18 серпня 2024

15:30. Верес – Кривбас

  • Арбітр: Балакін М.О. (Київська обл.)
  • Асистенти: Беркут О.А. (Суми), Запороженко Д.І. (Запоріжжя)
  • 4-й арбітр: Кубряк Д.В. (Одеса)
  • Спостерігач арбітражу: Мосейчук Ю.Ю. (Чернівці)
  • Арбітр VAR: Шандор О.А. (Львів)

15:30. ЛНЗ – Рух

  • Арбітр: Шурман Д.Л. (Київська обл.)
  • Асистенти: Романов Д.М. (Дніпро), Старча С.В. (Київська обл.)
  • 4-й арбітр: Євтухов Д.Ю. (Дніпро)
  • Спостерігач арбітражу: Зубарев О.Г. (Слов'янськ)
  • Арбітр VAR: Деревінський О.О. (Хмельницький)

18:00. Лівий Берег – Шахтар

  • Арбітр: Панчишин Д.І. (Харків)
  • Асистенти: Стрілецька М.С. (Суми), Грушко С.А. (Київська обл.)
  • 4-й арбітр: Романюк А.М. (Івано-Франківськ)
  • Спостерігач арбітражу: Хіблін І.М. (Хмельницький)
  • Арбітр VAR: Коваленко А.А. (Полтава)

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Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
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