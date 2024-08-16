Украина. Премьер лига16 августа 2024, 13:23 | Обновлено 16 августа 2024, 14:20
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А судьи кто? Назначения арбитров на матчи 3-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
16 августа 2024, 13:23 | Обновлено 16 августа 2024, 14:20
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Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 3-го туру Української Премʼєр-ліги 2024/25.
УПЛ. 3-й тур
16 серпня 2024
15:30. Чорноморець – Колос
- Арбітр: Заброда К.В. (Суми)
- Асистенти: Оганєсян Д.К. (Луганськ), Остапчук В.І. (Львів)
- 4-й арбітр: Цибулько Є.А. (Черкаська обл.)
- Спостерігач арбітражу: Шандор А.А. (Львів)
- Арбітр VAR: Афанасьєв О.О. (Харків)
18:00. Ворскла – Оболонь
- Арбітр: Задиран С.С. (Київська обл.)
- Асистенти: Гашков Є.Л. (Чернівці), Дрикін В.Ю. (Рівне)
- 4-й арбітр: Райда М.М. (Закарпатська обл.)
- Спостерігач арбітражу: Деревінський О.М. (Хмельницький)
- Арбітр VAR: Козиряцький М.А. (Запоріжжя)
17 серпня 2024
13:00. Зоря – Олександрія
- Арбітр: Новохатній В.В. (Черкаси)
- Асистенти: Дарійчук С.В. (Чернівецька обл.), Юхименко М.В. (Луцьк)
- 4-й арбітр: Резніков Д.М. (Кам'янське)
- Спостерігач арбітражу: Дердо В.Г. (Чорноморськ)
- Арбітр VAR: Блавацький Р.А. (Львів)
15:30. Полісся – Інгулець
- Арбітр: Кальонов О.О. (Хмельницький)
- Асистенти: Семенов А.С. (Дніпро), Левченко М.М. (Кривий Ріг)
- 4-й арбітр: Дьордь Н.В. (Ужгород)
- Спостерігач арбітражу: Кутаков Д.О. (Київська обл.)
- Арбітр VAR:Омельченко О.В. (Слов'янськ)
18:00. Карпати – Динамо
- Арбітр: Копієвський В.В. (Кропивницький)
- Асистенти: Петраков Є.О (Черкаси), Коротін В.І. (Черкаси)
- 4-й арбітр: Когут О.О. (Тернопіль)
- Спостерігач арбітражу: Задіран С.М. (Дніпро)
- Арбітр VAR: Пасхал І.Ю. (Херсон)
18 серпня 2024
15:30. Верес – Кривбас
- Арбітр: Балакін М.О. (Київська обл.)
- Асистенти: Беркут О.А. (Суми), Запороженко Д.І. (Запоріжжя)
- 4-й арбітр: Кубряк Д.В. (Одеса)
- Спостерігач арбітражу: Мосейчук Ю.Ю. (Чернівці)
- Арбітр VAR: Шандор О.А. (Львів)
15:30. ЛНЗ – Рух
- Арбітр: Шурман Д.Л. (Київська обл.)
- Асистенти: Романов Д.М. (Дніпро), Старча С.В. (Київська обл.)
- 4-й арбітр: Євтухов Д.Ю. (Дніпро)
- Спостерігач арбітражу: Зубарев О.Г. (Слов'янськ)
- Арбітр VAR: Деревінський О.О. (Хмельницький)
18:00. Лівий Берег – Шахтар
- Арбітр: Панчишин Д.І. (Харків)
- Асистенти: Стрілецька М.С. (Суми), Грушко С.А. (Київська обл.)
- 4-й арбітр: Романюк А.М. (Івано-Франківськ)
- Спостерігач арбітражу: Хіблін І.М. (Хмельницький)
- Арбітр VAR: Коваленко А.А. (Полтава)
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