Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова пробилась в полуфинал турнира ITF в Румынии
ITF
16 августа 2024, 13:58 |
166
0

Олейникова пробилась в полуфинал турнира ITF в Румынии

Александра переиграла Йоханну Свендсен из Дании

16 августа 2024, 13:58 |
166
0
Олейникова пробилась в полуфинал турнира ITF в Румынии
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№310 WTA) пробилась в 1/2 финала на турнире ITF W35 в Быстрице (Румыния).

В матче 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, переиграла Йоханну Свендсен из Дании (№674 WTA).

Быстрица. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина, 2) – Йоханна Свендсен (Дания) – 6:2, 6:2

В 1/2 финала Олейникова сыграет против Лавинии Танасие из Румынии или Софии Шапатавы из Грузии.

По теме:
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20, Ястремская поднялась
Олейникова выиграла самый крупный титул в карьере
Александра Олейникова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Другие виды | 16 августа 2024, 08:30 4
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?

Украинская спортсменка дала деньги на нужды украинской армии

Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Футбол | 15 августа 2024, 21:53 123
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень

Судьбу матча решил один результативный удар

ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Футбол | 16.08.2024, 02:19
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии
Теннис | 16.08.2024, 02:59
Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии
Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Футбол | 15.08.2024, 22:17
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
15.08.2024, 23:11
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
15.08.2024, 06:23
Футбол
Йоже Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо
Йоже Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо
14.08.2024, 22:25 1
Футбол
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 23:51 20
Футбол
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 1
Футбол
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
16.08.2024, 03:59 3
Футбол
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
14.08.2024, 14:02 4
Футбол
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
14.08.2024, 09:21 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем