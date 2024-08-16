Олейникова пробилась в полуфинал турнира ITF в Румынии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№310 WTA) пробилась в 1/2 финала на турнире ITF W35 в Быстрице (Румыния).

В матче 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, переиграла Йоханну Свендсен из Дании (№674 WTA).

Быстрица. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина, 2) – Йоханна Свендсен (Дания) – 6:2, 6:2

В 1/2 финала Олейникова сыграет против Лавинии Танасие из Румынии или Софии Шапатавы из Грузии.