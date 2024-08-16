Известный теннисист выиграл матч, получив тепловой удар в Цинциннати

Датский теннисист Хольгер Руне во время матча против Нуну Боржеса на Мастерсе в Цинциннати получил на корте тепловой удар.

Это произошло на одном из переходов во втором сете. При счете 1:2 у датчанина измерили давление и уровень сахара в крови, после чего он продолжил игру. Матч быстро возобновился, датчанин смог прийти в себя.

В итоге Руне победил со счетом 6:3, 7:6(8) и в следующем раунде сыграет против победитеся встречи Гаэль Монфис – Карлос Алькарас.