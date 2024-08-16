Фернандес прокомментировала сенсационную победу над Рыбакиной в Цинциннати

Финалистка Открытого чемпионата США 2021 Лейла Фернандес прокомментировала победу на Еленой Рыбакиной из Казахстана со счетом 3-6, 7-6(3), 6-4 в Цинциннати после отыгрыша двойного матчбола во втором сете.

«Я думаю, это был ужасный матч с нашей стороны, это был явно не лучший теннис. Очевидно, что наши подачи не шли, было слишком много невынужденных ошибок. Мне просто повезло, что сегодня я оказалась в выигрыше.

Я горжусь тем, как я боролась. Это был не самый красивый матч, но я приняла правила игры и просто старалась наслаждаться моментом, несмотря на то, что было много ошибок.

Я пыталась играть в немного уличный теннис, возвращать неудобные мячи. Нужно быть проще. Я счастлива, что нашла способ добраться до этой точки. Медленно, но верно моя уверенность и моя игра улучшались, так что это очень помогло», – сказала Фернандес.

Канадка одержала свою пятую победу в матчах с теннисистками из топ-5 рейтинга WTA и первую с тех пор, как она выбила трех соперниц из первой пятерки, дойдя до финала US Open 2021 года.

В 1/8 финала Фернандес сразится с Дианой Шнайдер.