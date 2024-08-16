Будущая соперница Свитолиной в Цинциннати вновь станет 2-й ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) сыграет в третьем круге.

Ее соперницей станет «нейтралка» Арина Соболенко, которая на момент старта турнира занимала 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Впрочем, в LIVE-рейтинге будущая соперница Элины уже вторая.

Соболенко сместит с данной позиции чемпионку US Open 2023 американку Коко Гофф, которая на старте Цинциннати проиграла 33-й ракетке мира Юлии Путинцевой из Казахстана.

Гофф не смогла защитить внушительное количество рейтинговых очков за прошлогодний титул в ЦИнциннати. В текущем рейтинге у Соболенко 7136 очков, а у Гофф – 6743.