Будущая соперница Свитолиной в Цинциннати вновь станет 2-й ракеткой мира
Украинку ждет встреча с Соболенко
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) сыграет в третьем круге.
Ее соперницей станет «нейтралка» Арина Соболенко, которая на момент старта турнира занимала 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Впрочем, в LIVE-рейтинге будущая соперница Элины уже вторая.
Соболенко сместит с данной позиции чемпионку US Open 2023 американку Коко Гофф, которая на старте Цинциннати проиграла 33-й ракетке мира Юлии Путинцевой из Казахстана.
Гофф не смогла защитить внушительное количество рейтинговых очков за прошлогодний титул в ЦИнциннати. В текущем рейтинге у Соболенко 7136 очков, а у Гофф – 6743.
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