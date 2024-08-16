Ворскла – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ 2024/25
15 августа состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла и Оболонь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Главным рефери на матч назначен Сергей Задиран.
Ворскла за первые два тура успела как и проиграть, так и победить. В матче с Шахтером полтавчане уступили 0:5, а затем одолели Левый Берег (3:0).
Оболонь набрала только 1 очко за 2 тура: сыграла вничью с Колосом (2:2) и проиграла Руху (0:4).
Ворскла – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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