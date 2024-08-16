15 августа состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла и Оболонь.

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Поединок пройдет на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Главным рефери на матч назначен Сергей Задиран.

Ворскла за первые два тура успела как и проиграть, так и победить. В матче с Шахтером полтавчане уступили 0:5, а затем одолели Левый Берег (3:0).

Оболонь набрала только 1 очко за 2 тура: сыграла вничью с Колосом (2:2) и проиграла Руху (0:4).

Ворскла – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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