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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 04:13 |
31
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Оболонь

Поединок 3-го тура УПЛ состоится 16 августа в 18:00 по Киеву

16 августа 2024, 04:13 |
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Оболонь
ФК Оболонь

15 августа состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Главным рефери на матч назначен Сергей Задиран.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Оболонь

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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