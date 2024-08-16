Украина. Премьер лига16 августа 2024, 04:13 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Оболонь
Поединок 3-го тура УПЛ состоится 16 августа в 18:00 по Киеву
16 августа 2024, 04:13 |
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15 августа состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла и Оболонь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Главным рефери на матч назначен Сергей Задиран.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Оболонь
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
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