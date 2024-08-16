15 августа состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла и Оболонь.

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Поединок пройдет на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Главным рефери на матч назначен Сергей Задиран.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Оболонь

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.