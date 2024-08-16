16 августа состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалевка.

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Поединок пройдет на домашнем одноименном стадионе одесситов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Главным рефери матча назначен Клим Заброда.

В первых двух турах Черноморец дважды проиграл: Кривбассу (0:1) и Заре (0:1).

Колос дважды сыграл вничью: с Оболонью (2:2) и Ингульцом (0:0).

Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)