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Премьер-лига
Черноморец
16.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 03:36 | Обновлено 16 августа 2024, 04:25
26
0

Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ 2024/25

16 августа 2024, 03:36 | Обновлено 16 августа 2024, 04:25
26
0
Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

16 августа состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалевка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на домашнем одноименном стадионе одесситов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Главным рефери матча назначен Клим Заброда.

В первых двух турах Черноморец дважды проиграл: Кривбассу (0:1) и Заре (0:1).

Колос дважды сыграл вничью: с Оболонью (2:2) и Ингульцом (0:0).

Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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