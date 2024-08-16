Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ 2024/25
16 августа состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалевка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на домашнем одноименном стадионе одесситов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Главным рефери матча назначен Клим Заброда.
В первых двух турах Черноморец дважды проиграл: Кривбассу (0:1) и Заре (0:1).
Колос дважды сыграл вничью: с Оболонью (2:2) и Ингульцом (0:0).
Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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