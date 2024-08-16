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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 03:21 |
12
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос

Поединок пройдет на стадионе Черноморец в городе Одесса 16 августа в 15:30 по Киеву

16 августа 2024, 03:21 |
12
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос
ФК Черноморец

16 августа состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалевка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на домашнем одноименном стадионе одесситов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Главным рефери матча назначен Клим Заброда.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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