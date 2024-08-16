16 августа состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалевка.

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Поединок пройдет на домашнем одноименном стадионе одесситов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Главным рефери матча назначен Клим Заброда.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.