Украина. Премьер лига16 августа 2024, 03:21 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос
Поединок пройдет на стадионе Черноморец в городе Одесса 16 августа в 15:30 по Киеву
16 августа 2024, 03:21 |
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16 августа состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалевка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на домашнем одноименном стадионе одесситов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Главным рефери матча назначен Клим Заброда.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
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