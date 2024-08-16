15 августа состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между командами Линкольн Ред Импс (Гибралтар) и Динамо минск (беларусь).

Игра завершилась поражением любимого клуба усатого таракана (александра лукашенко) со счетом 1:2. Однако по сумме двух встреч коллектив из страны-сообщника террористов прошел в Q4, поскольку в первом поединка одержал победу 2:0.

К сожалению, клубы беларуси и национальные сборные этой недостраны могут играть в международных соревнованиях. УЕФА и ФИФА дисквалифицировали только команды из россии после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Динамо минск в финальном раунде отбора ЛЕ встретится с бельгийским Андерлехтом. В случае поражения, фейковые динамовцы будут играть в основном этапе третьего по силе еврокубка – Лиге конференций.

Лига Европы 2024/25. Третий раунд квалификации

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Динамо минск (беларусь) – 2:1 [первый матч – 0:2]

Голы: Де Барр, 30, Пигас, 78 (автогол) – Альфред, 54