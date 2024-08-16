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  4. ЛУНЕВ: «Каждый из футболистов сделал все, что от него зависело»
Лига Европы
16 августа 2024, 01:47 | Обновлено 16 августа 2024, 01:48
24
0

ЛУНЕВ: «Каждый из футболистов сделал все, что от него зависело»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от «Виктории Плзень»

16 августа 2024, 01:47 | Обновлено 16 августа 2024, 01:48
24
0
ЛУНЕВ: «Каждый из футболистов сделал все, что от него зависело»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Лунев прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от «Виктории Плзень» 1:3 по сумме двух матчей:

– Максим, какое сейчас настроение в команде?

– Чувствуем некоторое истощение. Ведь мы упустили шанс пройти дальше. На сегодняшний день «Виктория» была сильнее. Каждый из футболистов «Кривбасса» сделал все, что от него зависело. Каждый хотел победить, но, к сожалению, не получилось в этот раз.

– «Кривбасс» забил два гола в последних четырех официальных матчах. Почему, по твоему мнению, не хватает реализации?

– Трудно сказать. Нужно еще больше работать, чтобы устранить этот недостаток.

– На последние результаты, возможно, влияет усталость?

– Можно говорить что угодно. Сегодня мы вышли на поле – полный стадион. В такие моменты не думаешь об усталости. Выходишь и играешь.

– Следующий еврокубковый соперник «Кривбасса» – «Бетис». Как охарактеризуешь оппонента?

– Очень хорошая испанская команда, которая любит контролировать мяч. Это еврокубки, поэтому легко не будет ни с кем.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс Максим Лунев
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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