ЛУНЕВ: «Каждый из футболистов сделал все, что от него зависело»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Лунев прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от «Виктории Плзень» 1:3 по сумме двух матчей:

– Максим, какое сейчас настроение в команде?

– Чувствуем некоторое истощение. Ведь мы упустили шанс пройти дальше. На сегодняшний день «Виктория» была сильнее. Каждый из футболистов «Кривбасса» сделал все, что от него зависело. Каждый хотел победить, но, к сожалению, не получилось в этот раз.

– «Кривбасс» забил два гола в последних четырех официальных матчах. Почему, по твоему мнению, не хватает реализации?

– Трудно сказать. Нужно еще больше работать, чтобы устранить этот недостаток.

– На последние результаты, возможно, влияет усталость?

– Можно говорить что угодно. Сегодня мы вышли на поле – полный стадион. В такие моменты не думаешь об усталости. Выходишь и играешь.

– Следующий еврокубковый соперник «Кривбасса» – «Бетис». Как охарактеризуешь оппонента?

– Очень хорошая испанская команда, которая любит контролировать мяч. Это еврокубки, поэтому легко не будет ни с кем.