Гаэль МОНФИС: «Алькарас на одном уровне с Новаком, Рафой и Роджером»

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился ожиданиями от матча против испанца Карлоса Алькараса во втором раунде на Мастерсе в Цинциннати.

«Он идеальный спортсмен, с точки зрения скорости, выносливости, силы. А его теннис, конечно же, тоже весьма совершенен. Бэкхенд, форхенд, довольно сложно понять, как ему ответить. Он очень сильно улучшил свою игру на приеме, он здорово подает. Он просто очень сбалансированный игрок.

На данный момент я вижу его на уровне Новака, Рафы и Роджера. Он просто немного моложе, но он уже легенда.

Для меня всегда здорово играть с такими звездами, как Карлос или Янник – конечно, в мое время это были Новак, Рафа, Роджер. Но играть с этими молодыми парнями всегда приятно.

Завтра мне будет очень весело. Конечно, очень тяжело, но это будет то, что я запомню на несколько лет», – сказал Монфис.

В первом раунде Гаэль остановил сенсационного победителя Мастерса в Торонто Алексея Попырина.