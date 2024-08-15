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Испания
15 августа 2024, 16:13 | Обновлено 15 августа 2024, 16:32
183
0

Потенциальный соперник Кривбасса нацелился на форварда Интера

Мартин Сатриано может перейти в «Бетис»

15 августа 2024, 16:13 | Обновлено 15 августа 2024, 16:32
183
0
Потенциальный соперник Кривбасса нацелился на форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Сатриано

«Бетис» вступил в переговоры с «Интером» по поводу форварда Мартина Сатриано. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сумма трансфера может составить более 5 миллионов евро. Также на Сатриано претендуют «Валенсия», «Вальядолид» и французский «Брест», где он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Сатриано в сезоне 2023/2024 провел за «Брест» 36 матчей, отличившись 6 голами и 4 ассистами. 23-летний уругваец помог команде завоевать бронзу Лиги 1 и пробиться в Лигу чемпионов на сезон 2024/2025.

Напомним, «Бетис» является потенциальным соперником «Кривбасса» по квалификации Лиги конференций.

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Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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