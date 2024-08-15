Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 3 млн евро. Ворскла назвала цену игрока олимпийской сборной Украины
Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 14:59 |
477
0

3 млн евро. Ворскла назвала цену игрока олимпийской сборной Украины

Илья Крупский считается одним из главных активов полтавчан

15 августа 2024, 14:59 |
477
0
3 млн евро. Ворскла назвала цену игрока олимпийской сборной Украины
ФК Ворскла. Илья Крупский

Неназванный клуб обращался к полтавской «Ворскле» относительно возможности трансфера правого защитника Ильи Крупского, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, полтавчане в ответ назвали заинтересованным сумму, за которую они готовы отпустить 19-летнего футболиста – 3 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Илья Крупский провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Также на счету игрока 3 полных поединка в составе олимпийской сборной Украины на Играх-2024.

В конце мая Sport.ua сообщал, что Ильей Крупским интересуется итальянский «Торино».

По теме:
Не только Лукаку. Челси предлагает Наполи еще одного игрока за Осимхена
Новый партнер для Довбика? Рома нашла замену Дибале в Ювентусе
ОФИЦИАЛЬНО. Рух распрощался с Таллесом
Илья Крупский Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14 августа 2024, 20:01 6
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА

Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву

Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
Футбол | 14 августа 2024, 18:55 3
Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо

Крис Бойд дал понять, что «Рейнджерс» не заслужил прохода дальше в Лиге чемпионов

БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
Футбол | 15.08.2024, 13:46
БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта
Олимпийские игры | 15.08.2024, 10:11
Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта
Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Футбол | 14.08.2024, 18:10
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 30
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем