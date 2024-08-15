3 млн евро. Ворскла назвала цену игрока олимпийской сборной Украины

Неназванный клуб обращался к полтавской «Ворскле» относительно возможности трансфера правого защитника Ильи Крупского, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, полтавчане в ответ назвали заинтересованным сумму, за которую они готовы отпустить 19-летнего футболиста – 3 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Илья Крупский провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Также на счету игрока 3 полных поединка в составе олимпийской сборной Украины на Играх-2024.

В конце мая Sport.ua сообщал, что Ильей Крупским интересуется итальянский «Торино».