Не только Атлетико. В Испании появился еще один топ-претендент на Канте

Каталонская «Барселона» интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 33-летний футболист не является главной целью для «сине-гранатовых», но они могут его подписать, если финансовые запросы игрока не будут превышать возможности клуба.

В сезоне 2023/24 Н'Голо Канте провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Также хавбек поразил всех своей игрой на Евро, где отыграл все 6 поединков сборной Франции в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Н'Голо Канте интересуется «Атлетико» Мадрид.