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Испания
15 августа 2024, 13:28 | Обновлено 15 августа 2024, 13:29
202
0

Не только Атлетико. В Испании появился еще один топ-претендент на Канте

Полузащитника «Аль-Иттихада» хочет подписать «Барселона»

15 августа 2024, 13:28 | Обновлено 15 августа 2024, 13:29
202
0
Не только Атлетико. В Испании появился еще один топ-претендент на Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Каталонская «Барселона» интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 33-летний футболист не является главной целью для «сине-гранатовых», но они могут его подписать, если финансовые запросы игрока не будут превышать возможности клуба.

В сезоне 2023/24 Н'Голо Канте провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Также хавбек поразил всех своей игрой на Евро, где отыграл все 6 поединков сборной Франции в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Н'Голо Канте интересуется «Атлетико» Мадрид.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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