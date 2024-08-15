Не только Атлетико. В Испании появился еще один топ-претендент на Канте
Полузащитника «Аль-Иттихада» хочет подписать «Барселона»
Каталонская «Барселона» интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 33-летний футболист не является главной целью для «сине-гранатовых», но они могут его подписать, если финансовые запросы игрока не будут превышать возможности клуба.
В сезоне 2023/24 Н'Голо Канте провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Также хавбек поразил всех своей игрой на Евро, где отыграл все 6 поединков сборной Франции в стартовом составе.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Н'Голо Канте интересуется «Атлетико» Мадрид.
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