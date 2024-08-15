ОФИЦИАЛЬНО. Рух распрощался с Таллесом

Львовский «Рух» уведомил о том, что бразильский полузащитник Таллес Бренер на правах аренды с правом выкупа перешел в японский клуб «Кашима Антлерс».

Новая команда бразильца является самой титулованной в Японии.

Таллес перешел в «Рух» летом 2021 года. В общей сложности бразильский полузащитник провел за «желто-черных» 62 матча, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее были раскрыты детали перехода лидера «Руха» в топ-клуб Японии.