Украина. Премьер лига15 августа 2024, 14:49 | Обновлено 15 августа 2024, 14:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух распрощался с Таллесом
Бразильский легионер сменил УПЛ на чемпионат Японии
15 августа 2024, 14:49 | Обновлено 15 августа 2024, 14:53
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Львовский «Рух» уведомил о том, что бразильский полузащитник Таллес Бренер на правах аренды с правом выкупа перешел в японский клуб «Кашима Антлерс».
Новая команда бразильца является самой титулованной в Японии.
Таллес перешел в «Рух» летом 2021 года. В общей сложности бразильский полузащитник провел за «желто-черных» 62 матча, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
Ранее были раскрыты детали перехода лидера «Руха» в топ-клуб Японии.
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