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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 14:49 | Обновлено 15 августа 2024, 14:53
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух распрощался с Таллесом

Бразильский легионер сменил УПЛ на чемпионат Японии

15 августа 2024, 14:49 | Обновлено 15 августа 2024, 14:53
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух распрощался с Таллесом
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Львовский «Рух» уведомил о том, что бразильский полузащитник Таллес Бренер на правах аренды с правом выкупа перешел в японский клуб «Кашима Антлерс».

Новая команда бразильца является самой титулованной в Японии.

Таллес перешел в «Рух» летом 2021 года. В общей сложности бразильский полузащитник провел за «желто-черных» 62 матча, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее были раскрыты детали перехода лидера «Руха» в топ-клуб Японии.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Рух Львов
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