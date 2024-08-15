Защитник Челси может перейти в клуб-сенсацию сезона 2023/24

Итальянская «Болонья» интересуется английским центральным защитником лондонского «Челси» Трево Чалобой, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб-участник Лиги чемпионов 2024/25 хотел бы подписать 25-летнего футболиста на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трево Чалобой интересуется «Вест Хэм».