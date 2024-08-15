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Италия
15 августа 2024, 13:17 | Обновлено 15 августа 2024, 13:18
271
0

Защитник Челси может перейти в клуб-сенсацию сезона 2023/24

«Болонья» интересуется Трево Чалобой

15 августа 2024, 13:17 | Обновлено 15 августа 2024, 13:18
271
0
Защитник Челси может перейти в клуб-сенсацию сезона 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Итальянская «Болонья» интересуется английским центральным защитником лондонского «Челси» Трево Чалобой, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб-участник Лиги чемпионов 2024/25 хотел бы подписать 25-летнего футболиста на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трево Чалобой интересуется «Вест Хэм».

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Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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