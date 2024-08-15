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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 12:38 | Обновлено 15 августа 2024, 13:25
323
0

Тренер Руха назвал текущую задачу команды накануне матча с ЛНЗ

Виталий Пономарев – о состоянии подопечных и их готовности

15 августа 2024, 12:38 | Обновлено 15 августа 2024, 13:25
323
0
Тренер Руха назвал текущую задачу команды накануне матча с ЛНЗ
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре в Черкассах с ЛНЗ в 3-м туре Украинской Премьер-лиги:

«ЛНЗ - это интересный и сложный соперник. Летом черкасцы очень хорошо поработали на трансферном рынке: у них много качественных новых футболистов, в частности, легионеров. В предыдущем чемпионате нам было неудобно играть против ЛНЗ. Сейчас команда демонстрирует другой футбол, но мы ожидаем серьезного матча.

Мы тренируемся в обычном режиме, изменений в нашем цикле нет. Новых потерь нет, а травмированные игроки проходят курс реабилитации. Команда ждет их возвращения, но у нас нет зависимости от конкретных игроков. И предыдущий матч, и предыдущий сезон продемонстрировали, что у нас хватает футболистов, которые могут качественно заменить травмированных игроков. В частности те ребята, которые условно были резервными, сейчас играют в основном составе и достаточно неплохо себя проявляют. Но, конечно, хочется, чтобы все футболисты были здоровыми и находились в обойме команды.

Шанс показать себя имеет каждый воспитанник Академии «Руха» и на тренировках с нами работает много молодежи. И ребята должны быть подготовленными, чтобы выйти в основе или на замену в матче первой команды. Как только мы видим, что есть игроки, которые соответствуют нашим требованиям и готовы выполнять поставленные задачи, тогда их приобщают к тренировочному процессу с основой.

Я считаю, что игроки «Руха» хорошо физически подготовлены. И все же многое зависит и от соперников - насколько оппоненты подготовлены, какое оказывают сопротивление. Сейчас важен результат и для этого нужно, чтобы команда интенсивно играла весь матч и мы стремимся к этому.

Победа на старте сезона очень важна в психологическом плане. Команда уже проанализировала матч с «Оболонью». Можно сказать, что счет 4:0 не отражает того, что происходило на поле. Впереди у нас много работы: мы допускаем много грубых ошибок в очень простых ситуациях. На уровне Премьер-лиги это недопустимо, поэтому следует исправлять эти ошибки», – рассказал Пономарев.

Поединок ЛНЗ - «Рух» состоится в воскресенье, 18 августа, начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Рух
Юрій Остроумов Источник: ФК Рух Львов
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