Левый Берег сообщил об уходе игрока, который не пробыл в команде и месяца

Клуб «Левый Берег» уведомил о прекращении сотрудничества с 26-летним полузащитником Андреем Фесенко.

Игроком «Левого Берега» уроженец Ровенской области Фесенко стал 26 июля этого года, перейдя в статусе свободного агента из «Звягеля».

По данным Sport.ua, новой командой Андрея Фесенко уже стала «Скала 1911», которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины.

Как известно, «Левый Берег» в дебютном сезоне в УПЛ стартовал с двух поражений и занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице лиги.