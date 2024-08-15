Левый Берег сообщил об уходе игрока, который не пробыл в команде и месяца
Стан «аистов» покинул Андрей Фесенко
Клуб «Левый Берег» уведомил о прекращении сотрудничества с 26-летним полузащитником Андреем Фесенко.
Игроком «Левого Берега» уроженец Ровенской области Фесенко стал 26 июля этого года, перейдя в статусе свободного агента из «Звягеля».
По данным Sport.ua, новой командой Андрея Фесенко уже стала «Скала 1911», которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины.
Как известно, «Левый Берег» в дебютном сезоне в УПЛ стартовал с двух поражений и занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице лиги.
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